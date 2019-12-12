США провели испытание баллистической ракеты наземного базирования

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США провели в четверг испытание баллистической ракеты наземного базирования. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер.

"Министерство обороны [США] провело 12 декабря, примерно в 08:30 по времени тихоокеанского побережья (19:30 мск - прим. ТАСС), летное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Мы в настоящее время изучаем результаты испытания", - сказал Карвер.

Ранее предполагалось, что США могут осуществить в четверг на базе Ванденберг испытание баллистической ракеты средней дальности. России и США до недавних пор запрещалось заниматься разработкой таких вооружений в соответствии с двусторонним Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако это соглашение утратило силу 2 августа в связи с выходом из него Соединенных Штатов.

На просьбу уточнить, идет ли речь об этом ожидавшемся испытании ракеты средней дальности, Карвер ответил: "Вскоре у нас должно появиться больше информации для всех". От дальнейших комментариев сотрудник пресс-службы американского военного ведомства отказался.

18 августа США провели испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска Mark 41 (Mk 41), схожие с которой размещены в Румынии и должны быть еще переброшены в Польшу. Это было первое испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. Между тем весной должностные лица Пентагона заявляли, что испытания ракет наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД, намечается провести не только в августе, но и ноябре. Согласно этим данным, в ноябре США планировали испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться должна была "совершенно новая ракета", схожая с "Першинг-2". Американские ракеты "Першинг-2" были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД. В ноябре это испытание не состоялось.

Слом ДРСМД

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших в том числе элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

ДРСМД был заключен Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Благодаря ему стороны уничтожили в свое время 2692 ракеты сразу двух классов.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов. 2 августа США вышли из ДРСМД.

Однако, как признал затем Джон Болтон, занимавший в то время пост помощника президента США по национальной безопасности, Вашингтон сделал этот шаг в том числе из-за того, что договором не был охвачен Китай.