Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из "Градов"

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град". Об этом заявил в четверг заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль на пресс-конференции, посвященной задержанию подозреваемых в убийстве Шеремета.

Евгений Коваль сообщил, что Кузьменко до задержания работала детским хирургом в киевской детской клинике "Охматдет" ("Охрана материнства и детства"), а также в качестве добровольца оказывала медицинскую помощь украинским военным, принимающим участие в силовой операции Киева в Донбассе. В последние годы она стала собственником дома и нескольких автомобилей, добавил полицейский.

Кузьменко в разговорах с людьми из своего окружения неоднократно высказывала радикальные взгляды. "В частности, - привлечение военных и проведение обстрела столицы из реактивной артиллерии", - заявил Евгений Коваль. По данным следствия, эти действия обсуждались как один из вариантов провокаций для дестабилизации политической обстановки на Украине.

В подкрепление этих данных на пресс-конференции была приведена запись телефонного разговора с участием Кузьменко. В ходе беседы ее собеседник рассказывает о командире, который готов по приказу вместе со своей бригадой "ехать на Киев". "И правильно сделают, - отвечает ему Юлия Кузьменко. - Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще".

После этого участники разговора обсуждают, какое количество боеприпасов необходимо для проведения обстрела украинской столицы. "Чтобы Киев привести в норму, надо четыре-пять кассет "Градов" выпустить, да и все", - сказал собеседник Кузьменко. В ответ она сказала, что для Киева хватит и половины одной кассеты.

Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству Шеремета, заявил на брифинге Евгений Коваль. Он назвал имена подозреваемых - Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Ирина и Владислав Грищенко. Коваль добавил, что, по версии следствия, взрывчатку под автомобиль закладывали Кузьменко и Антоненко.