Опрос: партия Джонсона может получить на выборах наибольшую поддержку за 40 лет

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может получить максимальную за последние 40 лет поддержку избирателей на выборах в парламент Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, опубликованные газетами Evening Standard и Financial Times в четверг - день голосования.

Как проведенное компанией Ipsos MORI исследование, в котором принимали участие 2,2 тыс. человек, так и данные всех последних предвыборных опросов, сведенные воедино Financial Times, предсказывают, что за правящую партию тори на проходящих выборах проголосуют 43-44% избирателей, а за оппозиционную Лейбористскую - 33%. В последний раз подобный результат консерваторы показывали в 1979 году, когда во главе с Маргарет Тэтчер партия набрала на выборах 43,9% голосов. Однако не исключены и сюрпризы, поскольку почти четверть британцев, опрошенных Ipsos MORI по заказу Evening Standard, заявили, что пока еще не окончательно определились со своим выбором.

Неожиданности возможны

Учитывая данное обстоятельство, а также тот факт, что в Соединенном Королевстве применяется мажоритарная избирательная система, возможность того, что ни одна из партий по итогам выборов не получит больше половины депутатских мандатов, исключать нельзя. Согласно опросу общественного мнения, опубликованному в ночь на среду социологической компанией YouGov, тори в среднем могут получить 339 из 650 кресел в Палате общин. При этом предыдущий опрос YouGov, осуществленный за две недели до выборов, предсказывал консерваторам 359 мест в парламенте. Принимая в расчет все погрешности, YouGov прогнозирует, что правящая партия получит от 311 до 367 мест в парламенте.

В случае, если ни у одной из партий по итогам выборов не будет большинства в Палате общин (в Великобритании такую ситуацию называют "подвешенный парламент"), то не будет реализована главная цель нынешнего голосования, которую преследовал Джонсон, добиваясь проведения внеочередных выборов - вывести Великобританию из состава ЕС. До этого текст "бракоразводного" соглашения с Брюсселем, достигнутый предшественницей Джонсона, Терезой Мэй, трижды отклонялся депутатами. Нынешний премьер согласовал с Евросоюзом новую сделку, однако и ее парламент, разделенный между сторонниками и противниками Brexit, принять не смог. Не сильно помогало и то, что Консервативная партия за всеми внутренними дрязгами вокруг выхода из ЕС окончательно утратила большинство в Палате общин.

Процедура выборов

По одному депутату в нижнюю палату британского парламента выберут в четверг от каждого из 650 избирательных округов Соединенного Королевства: 533 - в Англии, 59 - в Шотландии, 40 - в Уэльсе и 18 - в Северной Ирландии. Крупнейшим по числу избирателей (больше 80 тыс.) является английский округ Батли и Спен в Западном Йоркшире. Самый маленький - шотландский На-х-Эланан-ан-Йиар (Западные острова) на архипелаге Внешние Гебриды (меньше 21 тыс. избирателей).

На избирательные участки в Англии, Шотландии и Уэльсе можно приходить без документов, подтверждающих личность. Чтобы проголосовать, достаточно лишь назвать свое имя и адрес, но лишь при условии, что избиратель заранее зарегистрировался (не прошедшие процедуру регистрации до выборов не могут участвовать в голосовании). При голосовании на территории Северной Ирландии предъявление паспорта, водительских прав или проездного документа с фотографией является обязательным требованием, и в будущем оно может распространиться и на другие части Соединенного Королевства.

Избирательные участки в стране открылись в 07:00 по местному времени (10:00 мск) и начнут закрываться в 22:00 (01:00 пятницы мск). При этом возможность опустить бюллетень в урну будет у всех, кто займет очередь к участку до 22:00. Ожидается, что вскоре после закрытия участков будут опубликованы данные экзитполов Би-би-си, по которым можно будет составить предварительное представление об итогах голосования. Подсчет голосов будет продолжаться всю ночь с четверга на пятницу.