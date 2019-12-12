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Полиция Украины: убийцы Шеремета искали новую "сакральную жертву" среди известных женщин

Как рассказали в полиции, в одном из телефонных разговоров они упомянули свою близкую знакомую, известную волонтерку Марусю Зверобой "как возможную сакральную жертву"

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета планировали дестабилизировать ситуацию в стране, в частности, предлагали сделать из известного волонтора Маруси Зверобой "сакральную жертву". Об этом сообщил в четверг на брифинге первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

"Подозреваемые обсуждала сценарий по дестабилизации ситуации в стране путем избрания сакральной жертвы из круга известных и популярных в обществе людей, в частности, женщин, что, по их расчетам должно было всколыхнуть общество", - сказал он и добавил, что в одном из телефонных разговоров они упомянули свою близкую знакомую, известную волонтерку Марусю Зверобой "как возможную сакральную жертву".

На видеозаписях, которые были продемонстрированы во время брифинга, в разговоре подозреваемая Юлия Кузьменко предложила варианты похитить детей Зверобой или избить ее.

"Если подобрать известного человека, который находится в определенной зависимости, возможно, от власти, и совершить против нее преступление, чтобы спихнуть это на какие-то другие политические процессы можно поднять бучу и дальше вы понимаете сами, что начнется. Или совершить преступление против ее детей, чтобы сама "сакральная жертва" проводила самые активные действия по дестабилизации ситуации", - подчеркнул Коваль.

Ранее он сообщил, что следствие подозревает пять человек в убийстве Шеремета. "Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Владислав и Ирина Грищенко", - сказал он.

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Украина
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