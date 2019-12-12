{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Сенат США одобрил назначение Джона Салливана на должность посла в Москве

В поддержку его кандидатуры высказались 70 законодателей
Джон Салливан AP Photo/Susan Walsh
Описание
Джон Салливан
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в четверг назначение первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

В поддержку его кандидатуры высказались 70 законодателей, 22 проголосовали против.

17 октября президент США Дональд Трамп направил законодателям предложение рассмотреть кандидатуру Салливана на должность посла в Москве. 3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на этом посту. Он был назначен руководителем американской дипмиссии в России в октябре 2017 года. В начале августа Хантсман подал Трампу прошение об отставке.

С 1 апреля по 26 апреля 2018 года Салливан исполнял обязанности госсекретаря в связи с отставкой Рекса Тиллерсона. В июле 2019 года Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.

На должность первого заместителя госсекретаря он был выдвинут Трампом 11 апреля 2017 года. На слушаниях в Сенате Салливан жестко высказывался по вопросу о воссоединении Крыма с Россией и обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Тогда он заявил, что США должны "решительно ответить на угрозу [со стороны РФ] всеми доступными им средствами".

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Выход США и России из ДРСМД
США провели испытание баллистической ракеты наземного базирования
В Пентагоне сообщили, что в настоящее время результаты испытания изучаются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС