Сенат США одобрил назначение Джона Салливана на должность посла в Москве

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в четверг назначение первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

В поддержку его кандидатуры высказались 70 законодателей, 22 проголосовали против.

17 октября президент США Дональд Трамп направил законодателям предложение рассмотреть кандидатуру Салливана на должность посла в Москве. 3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на этом посту. Он был назначен руководителем американской дипмиссии в России в октябре 2017 года. В начале августа Хантсман подал Трампу прошение об отставке.

С 1 апреля по 26 апреля 2018 года Салливан исполнял обязанности госсекретаря в связи с отставкой Рекса Тиллерсона. В июле 2019 года Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.

На должность первого заместителя госсекретаря он был выдвинут Трампом 11 апреля 2017 года. На слушаниях в Сенате Салливан жестко высказывался по вопросу о воссоединении Крыма с Россией и обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Тогда он заявил, что США должны "решительно ответить на угрозу [со стороны РФ] всеми доступными им средствами".