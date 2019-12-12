CNN: лидер республиканцев в Сенате хочет провести голосование по снятию обвинений с Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) намерен провести финальное голосование по вопросу вынесения оправдательного приговора президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила в четверг телекомпания СNN со ссылкой на источники в Республиканской партии.

Они утверждают, что республиканцы в верхней палате Конгресса намерены провести голосование не просто за или против того, чтобы объявить импичмент американскому лидеру на основании обвинений, выдвинутых Палатой представителей Конгресса. По словам источников телекомпании, сторонники Трампа, если им удастся в однопартийном порядке установить правила процедуры импичмента, рассчитывают провести голосование, в результате которого обвинения с хозяина Белого дома могли бы быть полностью сняты.

Ранее Макконнелл не исключил того, что республиканцы попробуют самостоятельно установить правила процедуры импичмента президента. Действия сенаторов в этом случае описаны лишь в общих чертах, о деталях законодатели должны договориться отдельно. Для принятия соответствующей резолюции необходим 51 голос. Сейчас у республиканцев есть 53 места в верхней палате.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в четверг заявила о намерении вынести вопрос об импичменте на рассмотрение Палаты представителей полного состава на следующей неделе. "На следующей неделе мы что-нибудь решим", - отметила она в беседе с журналистами.

Детали процедуры

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение в рамках импичмента обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После одобрения в комитете документ направляется на рассмотрение палаты полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.