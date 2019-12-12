Командующий ЛНА Хафтар объявил о начале решающей битвы за Триполи

КАИР, 12 декабря. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающей битвы за Триполи. Об этом он заявил в четверг вечером во время обращения к нации, которое транслировал телеканал Sky News Arabia.

"Сегодня мы объявляем о начале решающей битвы и наступлении в самое сердце столицы, - сказал он. - Триполи станет городом мира и вновь возродится как главный город всех ливийцев и цивилизации".

Он также призвал вооруженные группировки сложить оружие, пообещав им взамен безопасность и сохранность. "Благодаря нашей армии мы вырвем Ливию из лап террора и предателей, - отметил он. - Победа неизбежно будет за нами".