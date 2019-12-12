В шестых дебатах демократов, претендующих на пост президента США, примут участие 7 человек

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Участие в шестых и последних в нынешнем году общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года примут семь человек. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к американским выборам.

Дебаты пройдут 19 декабря. По решению Национального комитета Демократической партии США, в них имеют право участвовать лишь те претенденты, которые заручились поддержкой как минимум 4% потенциальных избирателей по итогам четырех общенациональных опросов или получили 6% поддержки по итогам опросов в штатах Айова, Нью-Гэмпшир, Невада и Южная Каролина. Именно там с февраля будущего года пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы. Кроме того, претенденты должны собрать пожертвования в свои предвыборные фонды минимум у 200 тыс. потенциальных избирателей.

Эти условия выполнили бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, миллиардер Том Стейер и предприниматель Эндрю Янг. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис выполнила оба условия, однако на прошлой неделе объявила о выходе из предвыборной гонки. Сенатор от штата Нью-Йорк Кори Букер и член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард выполнили лишь одно из условий и к теледебатам не допущены.

Теледебаты пройдут в зале Университета Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Их будут вести журналисты телекомпании PBS и интернет-издания Politico. Дебаты будут демонстрироваться в прямом эфире телекомпаний PBS и СNN. В следующем году - с января по апрель - Национальный комитет Демпартии намерен провести еще шесть теледебатов.

3 февраля в Айове пройдут первые в США собрания партийных активистов, где изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа в борьбе за пост президента. Выборы главы государства пройдут 3 ноября 2020 года.