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Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

Демократ Роберт Менендес назвал принятие документа "достойным и правильным"

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

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"Мы только что приняли резолюцию о геноциде армян, и это достойно и правильно, что Сенат тем самым становится на правильную сторону истории", - заявил демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), по инициативе которого была рассмотрена резолюция.

По принятым в верхней палате Конгресса правилам, любой сенатор может запросить согласия на рассмотрение и принятие законопроекта или резолюции, а также может и заблокировать законодательную инициативу. В четверг возражений на предложение Менендеса не последовало. Ранее рассмотрение в верхней палате резолюции, признающей геноцид армян, блокировал республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина).

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил аналогичное решение контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян в Османской империи. Он выразил надежду, что Сенат не повторит "подобной ошибки". За инициативу тогда проголосовали 405 конгрессменов, 11 высказались против.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

В апреле президент США Дональд Трамп в своем заявлении, приуроченном к годовщине начала депортации армян из Константинополя, вновь не стал называть трагедию геноцидом. Его предшественник демократ Барак Обама в своих заявлениях на данный счет также избегал слова "геноцид".

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