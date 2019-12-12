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Помощник главы Пентагона по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе покидает свой пост

Рэндалл Шрайвер занимает эту должность с 2018 года

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Рэндалл Шрайвер покидает свой пост. Об этом официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил в четверг на брифинге для журналистов.

"Рэндалл сказал мне, что он планирует покинуть министерство", - сказал Хоффман. При этом он не указал, по какой именно причине Шрайвер решил уйти в отставку, однако отметил, что "у него молодая семья", а эта должность предполагает частые командировки. "Мы ценим все, что он дал министерству", - добавил Хоффман.

Кресло помощника главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Шрайвер занимает с 2018 года.

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