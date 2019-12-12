Глава эстонского МИД Рейнсалу пригласил Лаврова в Эстонию на столетие Тартуского договора

ТАЛЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу направил приглашение своему российскому коллеге Сергею Лаврову посетить торжественные мероприятия, посвященные столетию подписания Тартуского мирного договора, которые пройдут в Тарту 2 февраля. Об этом Рейнсалу сообщил в четверг порталу Delfi.

"Подписание Тартуского мирного договора было для эстонской дипломатии ключевым событием, и, так как второй стороной договора была Советская Россия, то, естественно, я послал приглашение и представителю страны-правопреемницы", - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу добавил, что в случае приезда российского министра эстонская сторона в ходе общения с ним не намерена поднимать вопрос "ущерба" от так называемой советской оккупации, а также территориальных претензий к РФ и ратификации пограничного договора.

Требование "ущерба за оккупацию"

В сентябре Рейнсалу заявил, что страны Балтии должны совместно добиваться возмещения ущерба от так называемой советской оккупации. По его мнению, сомнения в целесообразности требований "ущерба от оккупации" равнозначны отрицанию самой "оккупации".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что "Россия не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в частности материального свойства".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не согласна с термином "оккупация" применительно к нахождению стран Прибалтики в составе СССР и не считает возможным вести речь о каких-либо компенсациях.

Споры вокруг Тартуского договора

В ноябре глава Урмас Рейнсалу заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года имеет силу до тех пор, пока между Эстонией и РФ не действует новый договор о границе. Ранее спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике территорию в соответствии с Тартуским мирным договором. В свою очередь глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме утверждал, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. По его словам, Таллин готов ждать решения этого вопроса в рамках международного права.

Как пояснил ТАСС российский дипломатический источник, территории, о которых, вероятно, говорит Хельме, включают Ивангород, а также часть Печорского района. По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Российский МИД неоднократно указывал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.