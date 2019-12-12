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Администрация Эрдогана осудила принятие Сенатом США резолюции о геноциде армян

Там отметили, что данный шаг вредит отношениям между странами

АНКАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил в четверг, что принятая Сенатом Конгресса США резолюция о признании геноцида армян в Османской империи угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном.

"Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям. Одобренный вчера комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США пакет санкций [против Турции] и принятая сегодня в Сенате армянская резолюция [о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году] угрожает будущему наших двусторонних отношений", - написал Алтун на своей странице в Twitter. Он также отметил, что "санкции и угрозы не помешают [Турции] защищать интересы национальной безопасности".

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США в среду одобрил пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских ЗРС С-400. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. Схожий законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США в конце октября. В четверг американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса США, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

Теги
АрменияСШАТурция
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