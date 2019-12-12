Источник: лидеры ЕС более шести часов не могут согласовать на саммите стратегию по климату

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза более шести часов пытаются согласовать стратегию сообщества по климату до 2050 года, однако компромисс пока не найден. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг источник в делегации одной из стран ЕС на полях проходящего в Брюсселе саммита.

"Компромисса по климату пока не видно. Между странами-членами все еще есть серьезные разногласия по этому вопросу", - сказал он.

Как ранее пояснил корреспонденту ТАСС другой источник, одно из ключевых разногласий связано с атомной энергетикой. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель разошлись в позициях по вопросу безопасности атомной энергетики. Так, французский президент при поддержке Чехии утверждает, что атом является углеродно-нейтральным источником энергии и что каждая страна должна быть свободна в своем выборе относительно этого вопроса. А Германия, Люксембург и Австрия придерживаются противоположного мнения.

Тема климата является одной из главных на нынешнем саммите ЕС. В четверг, перед началом саммита, в евроквартале Брюсселя европейские активисты Greenpeace взобрались на металлические конструкции на фасаде здания Европейского совета "Европа" и развернули огромный баннер, изображающий желтый и красные языки пламени, как бы охватившего здание, а затем зажгли вокруг баннера файеры.