В Госдепартаменте заявили, что США и КНР политически все сильнее отдаляются друг от друга

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Китай и Соединенные Штаты политически все сильнее отдаляются друг от друга. С таким заявлением выступил в четверг в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл.

Он зачитал программную речь о видении нынешней администрацией США истории китайско-американских отношений, а также путей их дальнейшего развития. Стилуэлл сделал акцент на различных программах помощи, оказанной в последние десятилетия Вашингтоном Пекину, и подверг критике китайское правительство. Кроме того, он утверждал, что США протягивали КНР руку дружбы, однако "на это не было отвечено взаимностью". Теперь Вашингтону приходится пересматривать свой курс в отношении Пекина, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

"Однако политическая дистанция нарастает - между тем, что они (китайские власти - прим. ТАСС) рассматривают в качестве своих целей, и Соединенными Штатами. И ключевой момент заключается в том, что речь идет не только о США, а о США и значительной части всего остального мира. Здесь начинает работать взаимодействие между странами-единомышленницами. Здесь мы призываем ЕС и другие [стороны] отстаивать собственные торговые интересы", - сказал Стилуэлл.

По его словам, Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы их союзники и партнеры присоединились к ним в оказании давления на Китай. Вашингтон рассчитывает, что появление такого единого фронта лишит Пекин возможности говорить о "враждебной политике США", признал дипломат.