На Украине заявили, что готовы на серьезные компромиссы при обмене удерживаемыми лицами

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Киев готов на серьезные компромиссы при обмене удерживаемыми лицами, который должен состояться до конца этого года. Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

"Украина готова согласиться на серьезные компромиссы для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей", - сказал он в интервью украинскому агентству УНИАН. При этом министр не назвал формулу предполагаемого обмена. "Я не хочу называть эти цифры. Потому что они не так просты, как в прошлый раз. Это неточные цифры. Нынешний обмен требует более гибкого подхода, и будет неровное количество людей. Это просто зависит от того, каков предел возможного переговорных команд", - добавил Пристайко.

Он подтвердил, что новый обмен удерживаемыми лицами, который планируется согласовать в Минске на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 18 декабря, предполагается осуществить до конца текущего года. Назвав предстоящий обмен "более чувствительным", Пристайко сказал, что украинская сторона пыталась учесть и внести в списки на обмен всех известных лиц, лишенных свободы. "Мы говорим о находящихся на территории Крыма, и России, и за пределами линии соприкосновения", - добавил министр.

Он сообщил, что представители Международного комитета Красного Креста на следующей неделе планируют посетить неподконтрольную Киеву часть Донбасса, чтобы выяснить судьбу пропавших без вести лиц и посетить "каждого задержанного".

Одним из итогов парижской встречи в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита также призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Киев тогда передал Донецкой и Луганской народным республикам 233 человека, республики Донбасса передали Киеву 73 человека.