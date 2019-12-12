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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Зеленский заявил, что в Париже они с Путиным "начали диалог"

Украинский лидер подтвердил, что пожал руку российскому президенту

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что доволен переговорами с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Об этом он заявил в четверг в эфире украинского телеканала "1+1".

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"Мне кажется, что мы многое решили", - сказал Зеленский и подтвердил, что пожал руку российскому лидеру. "Да, а как можно по-другому встречаться, а как можно иначе решать вопросы?" - добавил Зеленский.

В целом, сказал президент, саммит засвидетельствовал, что у него "начался диалог" с Путиным.

"Мы в ходе саммита восемь часов смотрели друг другу в глаза. Я понял - это непростой, сложный человек. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но будет", - уверен Зеленский.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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