Зеленский заявил, что в Париже они с Путиным "начали диалог"

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что доволен переговорами с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Об этом он заявил в четверг в эфире украинского телеканала "1+1" .

О чем говорили лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже.

О чем говорили лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже. Главное

"Мне кажется, что мы многое решили", - сказал Зеленский и подтвердил, что пожал руку российскому лидеру. "Да, а как можно по-другому встречаться, а как можно иначе решать вопросы?" - добавил Зеленский.

В целом, сказал президент, саммит засвидетельствовал, что у него "начался диалог" с Путиным.

"Мы в ходе саммита восемь часов смотрели друг другу в глаза. Я понял - это непростой, сложный человек. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но будет", - уверен Зеленский.