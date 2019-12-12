Зеленский опроверг информацию, что дал интервью российскому телевидению

"Я не давал интервью телеканалу "Россия-1", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

Зеленский уточнил, что он отвечал на вопросы журналистов на пресс-подходах и около отеля в Париже. "Там [на саммите "четверки"] в корридоре, пресс-подходы у нас были. На улице возле отеля. Это было в Париже после "нормандского формата" в 1:30 ночи, а девушка была журналистка, что-то спросила у меня, я ей что-то ответил в коридоре, вот такое интервью", - добавил глава украинского государства.

В четверг телеканал "Россия-24" сообщил, что Зеленский дал интервью журналистам ВГТРК, которое будет показано в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".