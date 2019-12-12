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МИД Украины направил ноту протеста РФ в связи с доставкой гуманитарной помощи в Донбасс

Министерство обвинило Москву в нарушении законодательства Украины

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации направлена нота протеста с требованием, в частности, неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, а также направлять их в дальнейшем оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", - подчеркивается в заявлении.

Министерство обвинило Россию в нарушении законодательства Украины и норм международного права.

12 ноября автомобили очередного, 95-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск и Донецк.

Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик на постоянной основе с августа 2014 года. Всего до настоящего времени для жителей Луганской и Донецкой народных республик МЧС РФ доставило более 81 тыс. тонн гуманитарной помощи.

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