Зеленский выступил против возведения "стены" с Донбассом

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает отделение неподконтрольных территорий Донбасса так называемой стеной крайним вариантом.

"Мы утвердили на заседании Совета нацбезопасности и обороны пять планов реинтеграции Донбасса. Стена - это не план "Б", лично для меня - это план последний буквы. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применяли этот план", - сказал президент в эфире украинского телеканала "1+1".

Ранее помощник главы украинского государства Андрей Ермак сообщил, что власти Украины построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, если на саммите в "нормандском формате" в Париже не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и об обмене пленными.