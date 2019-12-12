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Глава МИД Турции назвал резолюцию Сената США о геноциде армян политическим спектаклем

Резолюция не является юридически обязывающей и не имеет никакой силы, отметил Мевлют Чавушоглу

ТАСС, 13 декабря. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг раскритиковал принятие Сенатом Конгресса резолюции о признании геноцида армян в Османской империи.

"Резолюция американского Сената - не более, чем политический спектакль. Она не является юридически обязывающей и не имеет никакой силы. Те, кто хочет использовать историю в политических целях, - трусы, не желающие посмотреть правде в глаза", - написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Ранее решение американского Сената осудил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун.

Сенат Конгресса США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

Теги
СШАТурцияЧавушоглу, Мевлют
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