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В Великобритании завершились выборы в Палату общин

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Голосование на выборах в Палату общин британского парламента завершилось в четверг вечером в Соединенном Королевстве. Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (01:00 пятницы мск).

Сразу после закрытия участков ожидается публикация экзитполов вещательной корпорации Би-би-си, которые в последние годы с высокой точностью предсказывали итоговые результаты выборов. Подсчет голосов будет идти всю ночь с четверга на пятницу.

По одному депутату в нижнюю палату британского парламента избирается от каждого из 650 избирательных округов Соединенного Королевства: 533 - в Англии, 59 - в Шотландии, 40 - в Уэльсе и 18 - в Северной Ирландии. Предвыборные опросы прогнозировали уверенную победу правящей Консервативной партии Бориса Джонсона, однако не исключали и возможности сюрпризов из-за особенностей действующей в Соединенном Королевстве мажоритарной избирательной системы, а также того факта, что многие из опрошенных заявляли, что пока так окончательно и не определились с выбором.

Досрочные выборы в парламент, проведения которых долго добивался Джонсон, были назначены в конце октября. С их помощью глава правительства меньшинства намерен вывести из тупика ситуацию вокруг Brexit. Текст "бракоразводного" соглашения с Брюсселем, достигнутого предшественницей Джонсона, Терезой Мэй, трижды отклонялся депутатами британского парламента. Новый премьер согласовал с Евросоюзом новую сделку, однако и ее парламент, разделенный между сторонниками и противниками Brexit, принять не смог.

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