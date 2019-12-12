В МИД ДНР считают недостаточным продление закона об особом статусе Донбасса

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Продление Верховной радой закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" не изменяет его содержания, которое противоречит комплексу мер по выполнению минских соглашений. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Хотя сегодня украинский парламент и продлил формальное действие закона об особом статусе Донбасса до конца следующего года, его сущностные положения все еще остаются заблокированными. Фактически, данный закон не действовал ни дня, так как предыдущей властью в него были намерено внесены предусловия для его вступления в силу, что в корне противоречит комплексу мер. Мы вновь обращаем внимание на то, что одной пролонгации формальной первой статьи закона об особом статусе недостаточно", - цитирует заявление Никоноровой Донецкое агентство новостей.

По словам министра, во исполнение взятых на себя обязательств украинской стороне необходимо принять ряд мер. "Для полноценного выполнения политической части комплекса мер Киеву в согласовании с представителями республик нужно осуществить целый ряд мероприятий: имплементировать "формулу Штайнмайера" в текст данного акта, исключить блокирующие действие закона предусловия, внести в него поправки с целью соответствия актуальному украинскому законодательству, осуществить конституционную реформу с целью придания особому статусу постоянного характера", - заявила Никонорова, подчеркнув, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече в "нормандском формате" подтвердил свою готовность следовать минским соглашениям.

В четверг Верховная рада на внеочередном заседании продлила до конца 2020 года действие закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За соответствующее решение проголосовали 320 депутатов из 226 необходимых.