Саудовский посол посетила авиабазу ВМС США, где подданный королевства устроил стрельбу

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Посол Саудовской Аравии в США принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд посетила в четверг авиабазу ВМС Пенсакола во Флориде, чтобы выразить соболезнования в связи с произошедшей 6 декабря стрельбой, которую устроил подданный королевства. Об этом говорится в распространенном заявлении саудовского диппредставительства в Вашингтоне.

"Посол посетила авиабазу ВМС США, чтобы лично выразить глубокие соболезнования в связи с трагедией и подтвердить полную готовность Саудовской Аравии сотрудничать с американскими властями в расследовании этого бессмысленного акта насилия, - отмечается в сообщении. - Посол встретилась с командованием базы... и подчеркнула полную приверженность сотрудничать и готовность оказать любое возможное содействие для ускорения расследования".

Саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде 6 декабря. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка.

Как заявила 8 декабря официальный представитель ФБР Рейчел Рохас, следователи допускают, что стрельба на базе Пенсакола могла быть террористическим актом. По словам Рохас, аш-Шамрани, вероятнее всего, действовал один. Вместе с тем следователи уточняют, не имел ли он связей с какими-либо террористическими группировками.