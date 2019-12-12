Земан назвал Путина в числе лидеров, оказывающих наибольшее влияние на мировую политику

ПРАГА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан заявил в четверг, что считает главу российского государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина одними из лидеров, которые оказывают наибольшее влияние на мировую политику.

Земан, выступая в эфире телеканала Barrandov, отвечал на вопрос ведущего о том, кто, по его мнению, мог бы стать главной личностью уходящего года в мировой политике. "Такими постоянными [политиками, оказывающими большое влияние на международной арене], являются Владимир Путин и Си Цзиньпин", - отметил президент.

Земан также выразил мнение, что главной личностью в мировой политике может быть президент США Дональд Трамп. Однако, по его словам, "война пошлин, [которую развязали Соединенные Штаты] с Евросоюзом и Китаем, не хорошо" отражается на имидже американского лидера. "Я, с другой стороны, [позитивно] оцениваю, что он перевел американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим", - сказал чешский президент, говоря про Трампа.

"Увидим, как будет действовать [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, - продолжил Земан. - Канцлер [Германии Ангела] Меркель потихоньку ищет себе преемника". По словам чешского лидера, вышеперечисленные лидеры в текущем году оказывали решающее влияние на мировую политику. "Боюсь, что я не найду никакой новой яркой звезды [на политическом небосклоне]", - отметил он.