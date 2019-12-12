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Экс-премьер Алжира Теббун лидирует в первом туре президентских выборов

Абдельмаджид Теббун набирает в первом туре 64% голосов избирателей

РАБАТ, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Алжира Абдельмаджид Теббун уверенно лидирует в первом туре президентских выборов, который состоялся в четверг. Об этом, как передает информационный портал TSA, заявил Мухаммед Лаагаб, глава избирательного штаба Теббуна.

По его словам, 74-летний Теббун набирает в первом туре 64% голосов избирателей. "Второго тура не будет. В соответствии с докладами от руководителей штабов из провинций, обработка бюллетеней нашего кандидата показывает, что он одерживает победу, набрав 64% голосов", - отметил Лаагаб.

Штаб заявляет о победе

"В 35 провинциях Теббун получил более 65% голосов, а в оставшихся 13 провинциях - от 42 до 56% голосов", - добавил он.

"Наши представители на участках передают нам результаты обработки бюллетеней - наш кандидат избирается [президентом]", - сообщил порталу TSA другой источник в штабе Теббуна.

Портал Alg24 со своей стороны информирует, что в штабе Теббуна царит всеобщая эйфория. Ближайшие сторонники и помощники экс-премьера убеждены, что он побеждает уже в первом туре.

Чуть раньше Независимый национальный избирательный орган (ННИО) Алжира, который осуществляет общее руководство и контроль за проведением выборов, опубликовал заявление. В нем сообщается, что окончательные итоги президентских выборов будут обнародованы Конституционным советом страны в период с 16 по 25 декабря.

Председатель ННИО Мухаммед Шарфи в ночь на пятницу заявил, что явка в день голосования составила по всей стране 41,14%. На предыдущих выборах в 2014 году она достигла 50,7%.

В четверг вечером, выступая перед прессой, Шарфи назвал показанную алжирцами 12 декабря активность "удовлетворительной и соответствующей чаяниям народа выйти из кризиса". Между тем день голосования проходил на фоне массовых манифестаций в крупных городах, участники которых призывали к "бойкоту выборов, организованному по сценарию властей".

Нынешние выборы призваны положить конец затяжному и крайне острому общественно-политическому кризису, продолжающемуся с февраля 2019 года.

Опытный государственный деятель

Родившийся в 1945 году Абдельмаджид Теббун - чиновник с большим опытом работы в органах исполнительной власти. В 1980-е годы он возглавлял поочередно несколько вилайетов (провинций) Алжира, с конца 1990-х годов неоднократно занимал должности в правительстве. Сперва был министром коммуникаций и культуры, потом дважды назначался на пост министра жилищного строительства и городского планирования.

В мае 2017 года Теббун стал премьер-министром Алжира, однако проработал на этой должности менее трех месяцев.

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