США заключили с Чехией контракт на поставку 12 вертолетов за $650 млн

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Марк Эспер и чешский министр обороны Лубомир Метнар подписали в четверг соглашение о поставке Чехии 12 вертолетов на сумму порядка $650 млн. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства США.

"Стороны подписали соглашение о поставке Чехии восьми многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четырех ударных вертолетов AH-1Z Viper, - говорится в сообщении. - Сделка, которую Марк Эспер назвал историческим моментом, заключена почти на $650 млн, это самая крупная военная закупка Чехии у США". Как заявил министр обороны США, "это шаг вперед в вопросе замены российских вертолетов в Чехии на совместимое с НАТО оборудование".

Договоренность, отметили в Пентагоне, направлена на противодействие РФ. "Мы продолжим вместе с союзниками по НАТО сдерживать растущую агрессию со стороны России. Продолжим также совместно работать по противодействию вызовам и угрозам со стороны Китая, в частности в сфере технологий 5G", - подчеркнул Эспер.