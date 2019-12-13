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WSJ: Федеральная торговая комиссия США планирует подать в суд на Facebook

Комиссия хочет ограничить возможности компании по интеграции принадлежащих ей соцсетей

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США планирует подать в суд на компанию Facebook и добиться ограничения ее возможностей по интеграции принадлежащих ей социальных сетей и приложений. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, претензии со стороны ФТК касаются принципа, применяемого в Facebook, который позволяет ее одноименной социальной сети, а также принадлежащим компании приложениям Instagram, WhatsApp и Messenger функционировать в рамках одной системы. В результате этого, по мнению американского регулятора, упрощается обмен данными между перечисленными сервисами, которые таким образом оказываются практически интегрированными.

ФТК настаивает на том, что такой подход фактически делает Facebook монополистом и создает неблагоприятные конкурентные условия на рынке, при которых сторонние приложения и социальные сети других разработчиков и компаний сталкиваются с трудностями при необходимости взаимодействия с ее сервисами. На основании этого регулятор рассчитывает подать иск в федеральный суд в США, в котором потребовал бы в принудительном порядке ограничить возможности компании по взаимной интеграции принадлежащих ей сервисов.

В июле текущего года стало известно о том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса.

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США
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