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Саммит ЕС достиг соглашения по климату

Однако одна страна сообщества отказалась пока присоединиться к соглашению, заявил глава Евросовета Шарль Мишель

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по климатическим изменениям, однако одна страна сообщества отказалась пока присоединиться к нему. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в пятницу по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Саммит ЕС достиг соглашения по климату. Это очень важное решение, - сказал он. - Для одной страны нужно больше времени, прежде чем присоединиться к его выполнению. Мы вернемся к этому вопросу в июне". Мишель не уточнил, о какой стране идет речь.

Тем не менее канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита пояснила, что речь идет о Польше. "Одно государство - Польша - сегодня еще не смогло взять на себя обязательства в том, что касается имплементации", - сказала она.

На вопрос журналистов о том, почему ЕС решил объявить о достижении соглашения, если одна из стран ЕС не одобрила его, Мишель ответил: "Мы рассматриваем климатическую нейтральность как нашу общую задачу. Но нам понятно, что одна страна находится на стадии, когда не может взять на себя обязательство. И поэтому у нас будет еще одна встреча. Но нам было важно дать сигнал о том, что мы хотим стать первым зеленым континентом, при этом мы понимаем, что Польше нужно больше времени".

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БельгияПольша
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