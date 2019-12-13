СМИ: Япония может начать разработку истребителя для замены F-2 уже в 2020 году

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность внести в бюджет на предстоящий 2020 финансовый год (начнется 1 апреля 2020 года) средства на разработку малозаметного истребителя для замены устаревших F-2. Об этом в пятницу сообщила общенациональная газета Asahi.

По ее данным, власти планируют заложить на эти цели в бюджет на будущий год свыше 10 млрд иен ($92 млн).

Как отмечает издание, разработку нового истребителя планируется вести совместно с США и Великобританией, однако каждая из сторон в настоящее время пытается укрепить свои позиции в предстоящем проекте. Американская корпорация Lockheed Martin в прошлом году предлагала Японии план создания истребителя с технологией "стелс", представляющего собой гибрид двух самолетов этого класса - F-22 и F-35. В то же время британское оборонное ведомство также крайне заинтересовано в сотрудничестве с Японией по этому вопросу, подчеркивает Asahi. В планах же Токио максимально задействовать собственные технологии, чтобы стимулировать местных производителей, пишет издание.

Ранее газета The Yomiuri Shimbun сообщала, что затраты на весь проект могут превысить 1,5 трлн иен ($14 млрд). После 2030 года Япония хотела бы заменить 90 самолетов F-2, поступивших на вооружение Сил самообороны в начале 2000-х годов.