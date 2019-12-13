Лейбористы победили в двух округах, где подсчитали голоса после выборов в Палату общин

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Кандидаты от оппозиционной Лейбористской партии одержали победы в первых двух избирательных округах, где был завершен подсчет голосов после состоявшихся 12 декабря парламентских выборов в Великобритании. Объявление итогов подсчета голосов транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

Победа лейбористов была ожидаемой как в округе Хаутон энд Сандерленд-Саут, так и в Ньюкасл-апон-Тайн Сентрал. Оба округа, расположенные на северо-востоке Англии, считаются вотчиной лейбористов, и позициям оппозиционных депутатов в них ничто не угрожало, однако даже там консерваторы существенно сократили отставание от своих основных противников.

При этом в округе Блайт уэлли, где голоса пришлось пересчитывать, большой неожиданностью стало поражение лейбористов, которые там также были традиционно сильны. Победа в округе досталась консерваторам, получившим минимальное преимущество.

Данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, предсказывают лейбористам сокрушительное поражение на выборах. Согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, в общей сложности лейбористы получат 191 мандат, то есть на 71 меньше, чем до выборов. В то же время правящей Консервативной партии экзитпол предсказывает 368 мандатов в 650-местной палате общин - на 50 больше, чем по итогам предыдущих выборов, состоявшихся в 2017 году.

По словам члена теневого кабинета Лейбористкой партии Барри Гарднера, подтверждение итогов экзитпола будет означать худший для лейбористов результат выборов с 1935 года. В первый раз с довоенного времени партия, во главе которой стоит политик крайне левых взглядов Джереми Корбин, рискует получить меньше 200 депутатских кресел.