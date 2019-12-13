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Обновлено 

Генассамблея ООН приняла три российские резолюции по предотвращению милитаризации космоса

Резолюции направлены на недопущение столкновений в космическом пространстве

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в четверг предложенные Россией три резолюции, направленные на недопущение столкновений в космическом пространстве. Все резолюции были приняты большинством голосов.

Резолюция, озаглавленная "Меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", призывает международное сообщество "продолжать усилия, направленные на предотвращение гонки вооружений, включая размещение оружия, в космическом пространстве в целях поддержания международного мира и укрепления глобальной безопасности".

В документе "Неразмещение первыми оружия в космосе" ГА "настоятельно призывает все государства, в особенности те, которые обладают космическим потенциалом, к рассмотрению возможности выразить приверженность обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе".

Третий принятый документ - "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" - рекомендует государствам - членам "продолжать рассматривать и осуществлять на добровольной основе и посредством соответствующих национальных механизмов меры транспарентности и укрепления доверия в максимально возможной и практически осуществимой степени".

Конроль над вооружениями

Генеральная Ассамблея практически единогласно поддержала предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. В поддержку проекта высказались 179 государств, включая США, ни одна страна не проголосовала против. Воздержались лишь Украина, Грузия и Палау.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в сентябре с трибуны Генассамблеи, принятие документа, разработанного после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стало одним из приоритетов работы РФ на 74-й сессии ГА ООН. В нем предлагается "серьезно рассмотреть негативные последствия, которые влечет подрыв договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

В резолюции приветствуется роль ООН в содействии переговорам по этой тематике. В нем также содержится просьба к генеральному секретарю ООН "продолжать оказывать содействие, которое может быть необходимым для защиты целостности соглашений по контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению, а также для укрепления системы таких соглашений".

Как отмечал в интервью ТАСС директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, возглавляющий российскую делегацию на Первом комитете ГА ООН, данный проект резолюции должен стать "очень серьезным инструментом, который поможет решать реальные проблемы". Он пояснил, что в документе нет конкретики по типам вооружений, которые предлагается ограничить, поскольку "это предмет отдельного разговора".

Подобные резолюции носят "политический характер, создают благоприятную атмосферу в области контроля над вооружениями", именно за такую атмосферу борется РФ, напомнил Ермаков.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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