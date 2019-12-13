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Кризис на Украине

Евросоюз продолжит следить за выполнением минских соглашений по Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что саммит согласовал продление санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Евросоюз продолжит внимательно следить за выполнением минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы считаем, что выполнение минских соглашений остается чрезвычайно важным вопросом, за которым мы будем очень внимательно следить", - сказал он.

Мишель подтвердил, что саммит согласовал продление санкций против России, срок действия которых истекал 31 января 2020 года. "Что касается России и Украины, то мы заслушали доклад лидеров Франции и Германии после саммита в "нормандском формате" в Париже. Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев", - отметил он.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества, Совет ЕС, как ожидается, утвердит политическое решение о продлении санкций "в ближайшие две недели, возможно даже не следующей неделе", после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Теги
БельгияУкраинаКризис на Украине
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