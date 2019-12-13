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Brexit

ЕС ждет официальных результатов выборов в Британии

Брюссель готов к следующим шагам по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Евросоюз ждет официальных результатов выборов в Великобритании и выражает готовность к следующим шагам в процессе выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы подождем официальных результатов, но у нас есть сильный сигнал, который мы передадим завтра: мы готовы к следующим шагам. Мы посмотрим, одобрит ли парламент соглашение о выходе [Великобритании из Евросоюза], если да, то мы готовы", - сказал он.

Теги
БельгияВеликобританияBrexit
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