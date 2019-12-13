Глава Пентагона заявил, что испытанную США ракету разработали менее чем за девять месяцев

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Баллистическая ракета наземного базирования, испытания которой США успешно провели в четверг на базе ВВС Ванденберг (штат Калифорния), была разработана менее чем за девять месяцев. Соответствующую информацию разместил в Twitter глава Пентагона Марк Эспер, дополнив ее видеозаписью теста.

"Сегодня ВВС США на базе Ванденберг провели успешное испытание прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации", - отметил министр. По его словам, с момента начала разработки до запуска "прошло меньше девяти месяцев".

Как заявил Эспер, Соединенные Штаты начали работать над созданием ракеты "после того, как в феврале 2019 года США приостановили выполнение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности [ДРСМД]". "Обычно планирование и проведение такого запуска занимает 24 месяца", - отметил министр обороны. "Это достижение демонстрирует способность США отвечать на вызовы национальной безопасности", - добавил он.

Баллистическая ракета наземного базирования пролетела в ходе состоявшегося в четверг испытания более 500 км. Она была выпущена с базы ВВС США Ванденберг примерно в 08:30 по местному времени (19:30 мск), полет проходил над Тихим океаном. Ранее предполагалось, что США могут осуществить в четверг на базе Ванденберг испытание баллистической ракеты средней дальности. России и США до недавних пор запрещалось заниматься разработкой таких вооружений в соответствии с двусторонним ДРСМД. Однако это соглашение утратило силу 2 августа в связи с выходом из него Соединенных Штатов.

18 августа США провели испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска Mark 41 (Mk 41), схожие с которой размещены в Румынии и должны быть еще переброшены в Польшу. Это было первое испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. Между тем весной должностные лица Пентагона заявляли, что испытания ракет наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД, намечается провести не только в августе, но и ноябре. Согласно этим данным, в ноябре США планировали испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться должна была "совершенно новая ракета", схожая с "Першинг-2". Американские ракеты "Першинг-2" были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД. В ноябре это испытание не состоялось.

Слом ДРСМД

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших в том числе элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

ДРСМД был заключен Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Благодаря ему стороны уничтожили в свое время 2692 ракеты сразу двух классов.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов. 2 августа США вышли из ДРСМД.