СМИ: в случае убедительной победы Джонсон может провести сделку по Brexit до конца года

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон может провести через британский парламент сделку с ЕС о Brexit уже до конца этого года. Об этом сообщил ведущий Би-би-си Эндрю Марр, по мнению которого это станет возможно, если данные экзитпола с прошедших 12 декабря в стране выборов подтвердятся.

Как свидетельствуют предварительные результаты волеизъявления, правящая Консервативная партия находится на пути к уверенному большинству. Экзитпол предсказывает тори 368 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Это на 50 кресел больше, чем по итогам выборов 2017 года. У оппозиционных лейбористов - 191 мандат, что на 71 меньше, чем два года назад.

По информации Марра, которого цитирует газета The Guardian, британский премьер, который заявил реализацию Brexit своей основной целью, может внести сделку на суд депутатов уже в субботу, 21 декабря. При этом на рассмотрение верхней палаты, Палаты лордов, она может поступить в период между Рождеством (25 декабря) и Новым годом.

Досрочные выборы в парламент, проведения которых долго добивался Джонсон, были назначены в конце октября. С их помощью глава правительства меньшинства решил вывести из тупика ситуацию вокруг Brexit. Текст "бракоразводного" соглашения с Брюсселем, достигнутого предшественницей Джонсона Терезой Мэй трижды отклонялся депутатами британского парламента. Новый премьер согласовал с Евросоюзом новую сделку, однако и ее парламент, разделенный между сторонниками и противниками Brexit, принять не смог.

Подсчет голосов будет вестись всю ночь, а уже к утру ожидается объявление окончательных итогов выборов.