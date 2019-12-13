{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон: ракета "Буревестник" представляет асимметричную угрозу неядерным силам США

В ведомстве указали на необходимость модернизации американской ядерной триады

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Россия занимается разработкой вооружений типа крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и необитаемого подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергоустановкой, чтобы бросить вызов неядерным силам США и создать асимметричную угрозу. Такое мнение выразил в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель помощника министра обороны США по ядерным вопросам Питер Фэнта.

"Почему Россия создает тактическое ядерное оружие? <...> Почему Россия укрепляет имеющийся потенциал и обращает внимание на технологический вызов... путем [разработки] необитаемого подводного аппарата дальнего хода, оснащенного ядерной энергоустановкой ["Посейдон"], гиперзвуковых крылатых ракет, крылатых ракет с ядерной энергетической установкой ["Буревестник"]. Почему они обращают на это внимание? Потому что это вызов для наших неядерных сил. Это асимметричная угроза нашим неядерным силам", - утверждал зампомощника министра обороны.

"Это недешевый и непростой способ, - добавил он, - но это разумный способ быстро ликвидировать отставание от наших превосходящих неядерных сил". Фэнта указал на необходимость модернизации американской ядерной триады. Он напомнил, что находящийся сейчас на вооружении стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress был создан в середине XX века.

На прошлой неделе помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что Россия в настоящее время разрабатывает новые системы доставки ядерного оружия, аналогами которых США не обладают. В пример он привел ракетный комплекс "Сармат", а также гиперзвуковые вооружения, "Посейдон" и "Буревестник".

Договор о контроле вооружений

Соединенные Штаты привержены более широкому договору о контроле над вооружениями и выступают за увеличение числа его участников. Фэнта попросили прокомментировать предложение Москвы о необходимости привлечения Лондона и Парижа к процессу ядерного разоружения. "Расширение [числа участников] нового ДСНВ (так принято называть в США Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, ДСНВ - прим. ТАСС) представляет собой позицию и политику администрации США. Честно говоря, это хорошо и для нас, [представителей] ядерной сферы. Это предоставляет нам конкретную цель и не смещает геополитическую ситуацию в непростое положение, при котором нам всем пришлось бы принимать крайние меры как в ядерной, так и в неядерной сфере вооружений", - пояснил заместитель помощника министра обороны. Увеличение количества сторон договора он назвал разумным.

Фэнта напомнил, что ядерная доктрина США говорит о "многополярном мире, который отличается от того, что было ранее". "Логика привлечения других стран состоит в том, что мы уже в многополярном мире и они быстро наращивают свой ядерный потенциал - Китай и другие страны <...> Просто имеет смысл привлечь их к ядерному договору", - отметил он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в британской столице заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения, сторонами которой могли бы также стать Франция, Китай и другие страны.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
На британских досрочных выборах подсчитаны голоса в более 10% округов
На данный момент лейбористы завоевали 33 мандата
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС