Пентагон: ракета "Буревестник" представляет асимметричную угрозу неядерным силам США

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Россия занимается разработкой вооружений типа крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и необитаемого подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергоустановкой, чтобы бросить вызов неядерным силам США и создать асимметричную угрозу. Такое мнение выразил в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель помощника министра обороны США по ядерным вопросам Питер Фэнта.

"Почему Россия создает тактическое ядерное оружие? <...> Почему Россия укрепляет имеющийся потенциал и обращает внимание на технологический вызов... путем [разработки] необитаемого подводного аппарата дальнего хода, оснащенного ядерной энергоустановкой ["Посейдон"], гиперзвуковых крылатых ракет, крылатых ракет с ядерной энергетической установкой ["Буревестник"]. Почему они обращают на это внимание? Потому что это вызов для наших неядерных сил. Это асимметричная угроза нашим неядерным силам", - утверждал зампомощника министра обороны.

"Это недешевый и непростой способ, - добавил он, - но это разумный способ быстро ликвидировать отставание от наших превосходящих неядерных сил". Фэнта указал на необходимость модернизации американской ядерной триады. Он напомнил, что находящийся сейчас на вооружении стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress был создан в середине XX века.

На прошлой неделе помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что Россия в настоящее время разрабатывает новые системы доставки ядерного оружия, аналогами которых США не обладают. В пример он привел ракетный комплекс "Сармат", а также гиперзвуковые вооружения, "Посейдон" и "Буревестник".

Договор о контроле вооружений

Соединенные Штаты привержены более широкому договору о контроле над вооружениями и выступают за увеличение числа его участников. Фэнта попросили прокомментировать предложение Москвы о необходимости привлечения Лондона и Парижа к процессу ядерного разоружения. "Расширение [числа участников] нового ДСНВ (так принято называть в США Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, ДСНВ - прим. ТАСС) представляет собой позицию и политику администрации США. Честно говоря, это хорошо и для нас, [представителей] ядерной сферы. Это предоставляет нам конкретную цель и не смещает геополитическую ситуацию в непростое положение, при котором нам всем пришлось бы принимать крайние меры как в ядерной, так и в неядерной сфере вооружений", - пояснил заместитель помощника министра обороны. Увеличение количества сторон договора он назвал разумным.

Фэнта напомнил, что ядерная доктрина США говорит о "многополярном мире, который отличается от того, что было ранее". "Логика привлечения других стран состоит в том, что мы уже в многополярном мире и они быстро наращивают свой ядерный потенциал - Китай и другие страны <...> Просто имеет смысл привлечь их к ядерному договору", - отметил он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в британской столице заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения, сторонами которой могли бы также стать Франция, Китай и другие страны.