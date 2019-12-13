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ЕС: меморандум Турции и Ливии о разграничении в Средиземном море не имеет законной силы

Меморандум нарушает суверенные права третьих стран, говорится в итоговом заявлении саммита

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Меморандум о разграничении морских зон в Средиземном море, который заключили Турция и Ливия, не имеет юридической силы для третьих стран. Об этом говорится в опубликованном в пятницу итоговом заявлении саммита ЕС по Турции.

"Меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией нарушает суверенные права третьих стран, не соответствует международному морскому праву и не может иметь никакой юридической силы для третьих государств, - говорится в заявлении. - Европейский совет выразил безоговорочную солидарность с Грецией и Кипром в отношении действий Турции".

В заявлении также подчеркивается, что предыдущий саммит 17-18 октября осудил незаконную геологоразведочную деятельность Турции на шельфе в экономической зоне Кипра.

Греция резко отреагировала на подписанный Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией, назвав его недействительным и нарушающим международное право. МИД Греции объявил посла Ливии в Греции персоной нон грата из-за данного меморандума, и ему пришлось покинуть страну. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных морских зон (ИЭЗ) Турции и Ливии, лишает шельфа и ИЭЗ греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией. Турция опубликовала и карту таких морских зон с учетом турецко-ливийского меморандума.

Меморандум уже был ратифицирован парламентом Турции, утвержден президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который сообщил, что отправит этот документ на регистрацию в ООН.

В Греции вызывают опасения сделанные турецкими политиками заявления о том, что Анкара, действуя на основе турецко-ливийского меморандума, который она считает законным, может послать буровые суда в сопровождении военных кораблей для поиска месторождений нефти и газа в ИЭЗ Греции в районе острова Крит, и тогда Афинам придется применять военную силу против своего союзника по НАТО.

Теги
БельгияТурцияЛивия
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