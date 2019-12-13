В США вернулись сотрудники вуза, оштрафованные за нарушение визового законодательства в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Пять участников делегации Университета штата Нью-Йорк в Буффало, которые ранее были признаны судом в Рязани виновными в нарушении визового законодательства в России и оштрафованы, вернулись в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг пресс-службой учебного заведения.

"Как мы понимаем, данный вопрос был решен, группа вернулась в США. Мы все еще собираем сведения и намерены в последующие дни провести разбирательство", - отмечается в документе. Представители университета сообщили, что взаимодействовали с посольством США в Москве в связи с произошедшим.

Ранее Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации Университета штата Нью-Йорк в Буффало, которые прибыли в РФ по туристическим визам. Как сообщается на сайте суда, причиной возбуждения дел стало проведение гражданами США 6 декабря в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета "лекционного мероприятия со студентами и преподавателями".

"Указанная деятельность не соответствовала заявленной цели въезда в Российскую Федерацию", - говорится в заявлении на сайте суда.

Разъяснения американского университета

Как следует из заявления, опубликованного на сайте Университета штата Нью-Йорк в Буффало, его сотрудники 3 декабря прибыли в Россию. Подтверждается, что они приехали по туристическим визам. В документе уточняется, что "такие зарубежные поездки являются обычными на факультетах бизнеса в США". Их проводят, чтобы "лучше разбираться в международном бизнесе".

Члены делегации были "задержаны на несколько часов в Рязани 9 декабря". "Мы все еще выясняем подробности относительно того, почему наших коллег задержали", - говорится в заявлении. Представители Университета в Буффало полагают, что "имело место недопонимание" между его сотрудниками и российским вузом относительно "целей краткосрочного визита" американцев в учебное заведение.

В заявлении уточняется, что члены делегации рассматривали свой визит в российский вуз как "открытую дискуссию", но в нем, "по всей видимости, расценили это как официальную лекцию". 10 декабря члены делегации "выплатили небольшой штраф и уехали из России на следующий день". Представители Университета штата Нью-Йорк в Буффало после получения запроса ТАСС отметили, что на данный момент не знают, намерен ли кто-то из членов делегации обжаловать вынесенное судом постановление.

На сайте регионального отделения организации "Деловая Россия" сообщается, что сотрудников американского вуза пригласили в Рязань ее представители.