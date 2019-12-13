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Чавушоглу: укрепление исламского сотрудничества важно для интересов палестинского народа

Укрепление сотрудничества имеет принципиальную важность для обеспечения защиты вопросов мусульманской уммы, считает глава МИД Турции

РАБАТ, 13 декабря. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) представляет собой идеальный формат для солидарности, сотрудничества и единства между народами мусульманской уммы, в том числе в вопросе защиты интересов палестинцев. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Press, заявил в четверг в Рабате министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он принял участие в церемонии, приуроченной к 50-летию создания ОИС. На мероприятие приехали официальные делегации из стран - членов ОИС, а также генеральный секретарь панисламской организации Юсеф Ахмед аль-Усаймин.

"Укрепление исламского сотрудничества имеет принципиальную важность для обеспечения защиты больших вопросов мусульманской уммы, в частности, сопротивления палестинского народа и стойкости исламских святынь Иерусалима", - подчеркнул глава МИД Турции.

"ОИС надо удвоить усилия для противодействия всем посягательствам на права мусульман и защиты прав мусульманских меньшинств, страдающих от расизма и этнической дискриминации в ряде стран, - продолжал Чавушоглу. - Около 2 млрд мусульман возлагают свои надежды на ОИС, представляющую собой наиболее крупную и важную организацию после ООН".

Турецкий министр также встретился в четверг в Рабате с марокканским премьер-министром Саад ад-Дином аль-Османи и министром иностранных дел и международного сотрудничества королевства Насером Буритой. Стороны договорились укреплять двусторонние отношения в ряде сфер, особенно торговой и экономической.

Чавушоглу и его марокканские собеседники отметили "совпадение точек зрения по ситуации в Ливии и за ее пределами". "Военного решения конфликтов в нашем регионе не существует", - заявил глава МИД Турции в ходе встреч.

Теги
ПалестинаТурцияЧавушоглу, Мевлют
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