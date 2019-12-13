{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кентукки 140 тыс. отбывших наказание преступников восстановлены в избирательных правах

Такое решение губернатора штата Энди Бешира не касается лиц, совершивших государственную измену

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Лишение лиц, осужденных за преступления, права голосовать на выборах и занимать выборные должности отменено в штате Кентукки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте нового губернатора Кентукки демократа Энди Бешира.

"Моя вера учит меня относиться к людям достойно и уважительно. Моя вера также учит способности прощать, поэтому я восстанавливаю в избирательных правах более 140 тыс. жителей Кентукки, которые совершили плохие поступки в прошлом, но ведут себя правильно сейчас", - отметил Бешир.

Решение губернатора не касается лиц, совершивших "государственную измену, подкуп на выборах, изнасилование и преступления на половой почве, убийства, а также нападения при отягчающих обстоятельствах", уточняется в сообщении.

Кентукки являлся одним из двух американских штатов, в которых лица, отбывшие наказание за преступные деяния, не восстанавливались в избирательных правах автоматически. Такой запрет действовал также во Флориде и был отменен в 2018 году. В Кентукки запрет был отменен в 2015 году при губернаторе Стиве Бешире, который являлся отцом Энди Бешира. Республиканец Мэттью Бевин, который добивался в ноябре переизбрания губернатором на второй срок и уступил Беширу-младшему, данный запрет восстановил.

Как уточнил новый губернатор Кентукки, в этом штате по разным причинам к голосованию на выборах не допускались почти 10% жителей, в том числе около 25% всех зарегистрированных афроамериканцев.

Теги
США
Реклама на ТАСС
На британских досрочных выборах подсчитаны голоса в более 10% округов
На данный момент лейбористы завоевали 33 мандата
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС