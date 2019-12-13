В Кентукки 140 тыс. отбывших наказание преступников восстановлены в избирательных правах

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Лишение лиц, осужденных за преступления, права голосовать на выборах и занимать выборные должности отменено в штате Кентукки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте нового губернатора Кентукки демократа Энди Бешира.

"Моя вера учит меня относиться к людям достойно и уважительно. Моя вера также учит способности прощать, поэтому я восстанавливаю в избирательных правах более 140 тыс. жителей Кентукки, которые совершили плохие поступки в прошлом, но ведут себя правильно сейчас", - отметил Бешир.

Решение губернатора не касается лиц, совершивших "государственную измену, подкуп на выборах, изнасилование и преступления на половой почве, убийства, а также нападения при отягчающих обстоятельствах", уточняется в сообщении.

Кентукки являлся одним из двух американских штатов, в которых лица, отбывшие наказание за преступные деяния, не восстанавливались в избирательных правах автоматически. Такой запрет действовал также во Флориде и был отменен в 2018 году. В Кентукки запрет был отменен в 2015 году при губернаторе Стиве Бешире, который являлся отцом Энди Бешира. Республиканец Мэттью Бевин, который добивался в ноябре переизбрания губернатором на второй срок и уступил Беширу-младшему, данный запрет восстановил.

Как уточнил новый губернатор Кентукки, в этом штате по разным причинам к голосованию на выборах не допускались почти 10% жителей, в том числе около 25% всех зарегистрированных афроамериканцев.