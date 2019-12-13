На британских досрочных выборах подсчитаны голоса в более 10% округов

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Британская правящая Консервативная партия и оппозиционная Лейбористская партия идут вровень после оглашения результатов прошедших 12 декабря досрочных парламентских выборов с более 10% избирательных округов.

На данный момент лейбористы завоевали 33 мандата в 650-местной Палате общин британского парламента, столько же у Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона. Еще три мандата завоевала Шотландская национальная партия (ШНП), в том числе за счет Лейбористкой партии, еще четыре места в парламенте на счету других партий или независимых кандидатов.

Если верить экзитполу, опубликованному сразу после закрытия избирательных участков, то вскоре кандидаты от тори должны начать обгонять лейбористов. Согласно предварительным результатам волеизъявления, правящая Консервативная партия находится на пути к уверенному большинству. Экзитпол предсказывает тори 368 депутатских мандатов. Это на 50 кресел больше, чем по итогам выборов 2017 года. У оппозиционных лейбористов - 191 мандат, что на 71 меньше, чем два года назад.

Подсчет голосов будет идти всю ночь, а окончательные результаты должны быть объявлены к утру.