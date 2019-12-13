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Джонсон избрался в парламент, сохранив свой пост

Консервативная партия получила от населения мандат на осуществление Brexit, подчеркнул британский премьер
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Jonathan Hordle/EPA
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© Jonathan Hordle/EPA

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Британская Консервативная партия получила от населения мандат на осуществление Brexit. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, выступая во время подсчета голосов после состоявшихся 12 декабря досрочных парламентских выборов. По итогам обработки данных с более чем половины избирательных округов консерваторы уверенно лидируют.

"Консервативное правительство получило новый мощный мандат, чтобы осуществить Brexit", - сказал премьер. "Это исторические выборы, которые дают нам возможность воплотить в жизнь волю британского народа, изменить эту страну к лучшему, и это то, что мы начнем делать завтра. Нет, уже сегодня!" - воскликнул Джонсон.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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