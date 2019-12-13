В Белом доме заявили о намерении сотрудничать с республиканцами в Сенате по импичменту

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Белый дом намерен тесно сотрудничать с республиканцами в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом заявил в четверг журналистам директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд.

Он вместе с юрисконсультом Белого дома Пэтом Сиполлоне встретился с лидером республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки). Беседа состоялась на фоне рассмотрения в юридическом комитете нижней палаты Конгресса обвинительного заключения против Трампа.

"У нас хорошие, тесные связи и обсуждения с сенаторами-республиканцами в свете того, что Палата представителей продвигается в составлении обвинительных статей в рамках импичмента", - отметил Уэланд, слова которого приводит The Washington Post. "Продолжим тесно работать с сенаторами-республиканцами, равно как и с другими представителями Конгресса по данным вопросам", - сказал он по итогам беседы с Макконнеллом. При этом чиновник не ответил, будет ли Белый дом настаивать на вызове свидетелей в рамках процесса импичмента в Сенате.

Как утверждает The Washington Post, сенаторы рассматривают сейчас формат проведения процесса. Слушания в Сенате должны состояться в январе следующего года. При этом многие представители верхней палаты выступают за краткосрочный процесс.

Детали процедуры

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение в рамках процедуры импичмента обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После одобрения в комитете документ направляется на рассмотрение палаты полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. В данный момент юридический комитет нижней палаты продолжает обсуждения обвинительного заключения, при этом поправки республиканцев к обвинениям отклоняются.