Лидер британских "Либеральных демократов" не смогла сохранить свое место в парламенте

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Лидер британской Партии "Либеральные демократы" Джо Суинсон, добивавшаяся отмены выхода Великобритании из состава ЕС, не смогла сохранить свое место в парламенте. Об этом стало известно по итогам продолжающегося подсчета голосов после состоявшихся 12 декабря досрочных парламентских выборов.

Политик, которая претендовала на то, чтобы укрепить позицию партии как третьей политической силы страны, проиграла представителю от Шотландской национальной партии с разницей всего в 149 голосов. При Суинсон "Либеральные демократы" заняли радикальную позицию, поставив своей целью отмену Brexit.