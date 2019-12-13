{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лидер британских "Либеральных демократов" не смогла сохранить свое место в парламенте

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Лидер британской Партии "Либеральные демократы" Джо Суинсон, добивавшаяся отмены выхода Великобритании из состава ЕС, не смогла сохранить свое место в парламенте. Об этом стало известно по итогам продолжающегося подсчета голосов после состоявшихся 12 декабря досрочных парламентских выборов.

Политик, которая претендовала на то, чтобы укрепить позицию партии как третьей политической силы страны, проиграла представителю от Шотландской национальной партии с разницей всего в 149 голосов. При Суинсон "Либеральные демократы" заняли радикальную позицию, поставив своей целью отмену Brexit.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Моралес попросил у Аргентины статус беженца вместо политического убежища
Также еще трем бывшим членам администрации экс-президента Боливии предоставлено политическое убежище
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС