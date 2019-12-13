В Польше заявили, что страна будет стремиться к снижению вредных выбросов в своем темпе

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам по итогам первого дня саммита ЕС, что добился неприсоединения республики к одобренному на встрече в Брюсселе соглашению ЕС по климату в силу того, что польская экономика не готова к таким преобразованиям. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Польша будет стремиться к достижению климатической нейтральности в своем темпе", - подчеркнул премьер.

Кроме того, Польша, по информации агентства, потребовала на саммите более четких гарантий, касающихся объема средств, которые следует выделить для сокращения использования ископаемых видов топлива. По итогам переговоров Моравецкий заявил, что регионам, по которым поэтапное сокращение использования ископаемых видов топлива "ударит сильнее всего", такое финансирование было обещано. Сейчас, отмечает Reuters, до 80% электроэнергии в Польше вырабатывают на работающих на угле станциях, причем Варшава не готова перестраивать свою энергетику ни на атомную генерацию, ни на газовую, что могло бы помочь ей достигнуть поставленных Евросоюзом целей.

Во время дискуссии, уточняет агентство, Моравецкого поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что менее богатые страны нуждаются в более серьезных финансовых гарантиях. Он подчеркнул, что бедное население не должно "оплачивать борьбу с глобальным потеплением".

Главы государств и правительств остающихся в ЕС государств - за исключением Польши - на саммите в Брюсселе поставили цель "к 2050 году сделать экономику Евросоюза климатически нейтральной", то есть свести ее влияние на климат к нулю. Согласовать отказ от атомной энергетики главам государств и правительств не удалось: отдельные страны сообщили о намерении продолжать ее использовать.