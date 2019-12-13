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Трамп назвал выборы в Великобритании большой победой Джонсона

Британский премьер избрался в парламент, заручившись поддержкой 25 тыс. человек

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во главе правящей Консервативной партии, по-видимому, уверенно побеждает на парламентских выборах в Великобритании.

"Похоже, будто в Великобритании крупно выигрывает Джонсон!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Британский премьер-министр уверенно избрался в парламент, заручившись поддержкой 25 тыс. человек. По итогам окончательной обработки данных с 440 из 650 избирательных округов консерваторы прочно лидируют. Они завоевали 231 депутатский мандат (на 32 больше, чем в 2017 году), оппозиционная Лейбористская партия получила 153 места (на 43 меньше, чем два года назад).

Теги
ВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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