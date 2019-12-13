СМИ: премьер Японии может отложить визит в Индию из-за беспорядков в Ассаме

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в настоящее время рассматривает возможность отложить свой предстоящий визит в Индию из-за беспорядков в северо-восточном индийском штате Ассам. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что это связано с "неблагоприятной обстановкой с безопасностью" на северо-востоке Индии. Премьер-министр Абэ должен был 15 декабря прибыть в Индию, а на 16 декабря в столице северо-восточного индийского штата Ассам городе Гувахати у него были запланированы переговоры с главой индийского правительства Нарендрой Моди.

В столице Ассама в эти дни продолжаются беспорядки в связи с принятием поправок к индийскому закону о гражданстве. Ранее сообщалось, что в ходе массовых акций протеста погибли три демонстранта. На данный момент в Гувахати действует комендантский час, в 10 районах штата Ассам ограничен доступ к интернету. 12 декабря индийские власти ввели в штат дополнительные силы военизированной полиции и армии.

Поводом для массовых беспорядков в Ассаме, который граничит с Бангладеш, стало принятие 10 декабря нижней палатой парламента Индии поправок к закону о гражданстве. Они значительно упрощают процедуру его получения для беженцев по религиозным мотивам из Бангладеш, а также из Афганистана и Пакистана.

Многие жители штата Ассам опасаются, что после принятия поправок гражданство смогут получить сотни тысяч беженцев из соседней Бангладеш, что, по мнению организаторов протестов, угрожает местным жителям.