Reuters: глава МИД КНР обвинил США в подрыве взаимного доверия между странами

ТАСС, 13 декабря. Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в Пекине на ежегодном симпозиуме, посвященном международным отношениям, заявил, что США, систематически подавляя Китай, серьезно подрывают доверие между двумя странами. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Такое поведение похоже на паранойю <...> Оно серьезно повреждает с таким трудом заложенную основу взаимного доверия между Китаем и США", - сказал политик.

По словам Ван И, Соединенные Штаты многократно критиковали социальный строй Китая и бездоказательно обвиняли его власти в самых разных преступлениях. Он заявил, что США "сбились с пути" в своем видении Китая и мира вообще, и призвал их взглянуть на КНР с рациональных позиций.

28 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, который потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе. 3 декабря Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций по "Глобальному акту Магнитского" в отношении китайских властей из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

На этом фоне, как сообщило агентство Bloomberg, Трамп в четверг одобрил первую фазу торговой сделки между Китаем и США, что позволяет избежать введения 15 декабря дополнительных американских пошлин на ряд товаров КНР на сумму около $160 млрд.