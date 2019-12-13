Впервые в истории Австралии женщину назначили главой одной из разведывательных служб

СИДНЕЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава австралийского кабинета министров Скотт Моррисон в пятницу назначил Рейчел Нобль на должность руководителя дирекции радиоэлектронной разведки (Australian Signals Directorate). Впервые в истории Австралии женщина возглавила одну из разведывательных служб страны.

"Генерал-губернатор согласился с рекомендацией правительства назначить Рейчел Нобль генеральным директором австралийской дирекции радиоэлектронной разведки (ASD). Нобль - первая женщина - руководитель ASD и первая женщина, возглавляющая крупное разведывательное управление в Австралии", - указано в сообщении премьер-министра, размещенном на сайте правительства. Моррисон также подчеркнул, что сегодня дирекция радиоэлектронной разведки играет важную роль в защите Австралии и ее национальных интересов от глобальных угроз.

Ранее Нобль возглавляла австралийский государственный центр кибербезопасности. Ожидается, что она приступит к непосредственному исполнению обязанностей в ASD в феврале 2020 года.