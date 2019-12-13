{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Казахстане сообщили, что встреча глав правительств республики и РФ пройдет в январе

Как уточнил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, встреча состоится в рамках совета глав правительств ЕврАзЭС

НУР-СУЛТАН, 13 декабря. /ТАСС/. Следующая встреча премьер-министров России и Казахстана пройдет в январе 2020 года в Алма-Ате. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на полях церемонии вручения премии президента Республики Казахстан в области качества "Алтын сапа".

"В этом году очень много встреч было между правительственными делегациями [РФ и Казахстана], и у меня были встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Следующая встреча будет у нас в январе в городе Алматы в рамках формата ЕврАзЭС [ЕАЭС, Евразийского экономического союза], совета глав правительств ЕврАзЭС, - сказал он. - И будет у нас участие глав правительств стран ЕврАзЭС в цифровом форуме, который будет проходить уже на постоянной основе в городе Алматы в конце января".

По словам казахстанского премьера, между двумя государствами поддерживаются активные контакты. "У нас очень интенсивные контакты и в двустороннем формате, и в многостороннем формате. Контакты постоянные на рабочем уровне, на уровне министров тоже соответствующая работа ведется. Мы в активном контакте", - отметил он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКазахстанРоссия
Реклама на ТАСС
Санкции в отношении России
Премьер Эстонии не видит возможности для отмены санкций ЕС против России
Юри Ратас при этом назвал хорошим знаком то, что Москва "способна вести диалог"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС