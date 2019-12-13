В Казахстане сообщили, что встреча глав правительств республики и РФ пройдет в январе

НУР-СУЛТАН, 13 декабря. /ТАСС/. Следующая встреча премьер-министров России и Казахстана пройдет в январе 2020 года в Алма-Ате. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на полях церемонии вручения премии президента Республики Казахстан в области качества "Алтын сапа".

"В этом году очень много встреч было между правительственными делегациями [РФ и Казахстана], и у меня были встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Следующая встреча будет у нас в январе в городе Алматы в рамках формата ЕврАзЭС [ЕАЭС, Евразийского экономического союза], совета глав правительств ЕврАзЭС, - сказал он. - И будет у нас участие глав правительств стран ЕврАзЭС в цифровом форуме, который будет проходить уже на постоянной основе в городе Алматы в конце января".

По словам казахстанского премьера, между двумя государствами поддерживаются активные контакты. "У нас очень интенсивные контакты и в двустороннем формате, и в многостороннем формате. Контакты постоянные на рабочем уровне, на уровне министров тоже соответствующая работа ведется. Мы в активном контакте", - отметил он.